Летом в Череповце пройдет триатлон

В Череповце 23-24 июня возобновится традиция 1988 года - пройдут соревнования по триатлону. Спортсмены в сумме должны будут преодолеть дистанцию в 113 км. Сочетаются три дисциплины плавание (по Шексне на 1,9 км), велоспорт (90 км), бег (21 км).

Трасса также пройдет по новому Архангельскому мосту и Южному шоссе. Принять участие смогут взрослые и дети. Для любителей спорта будет предусмотрена смешанная командная эстафета.

Победителям сулят Кубок Губернатора Вологодской области по триатлону. Кроме того, лучшие спортсмены от области смогут войти в сборную региона и представлять Вологодчину на всероссийском уровне. Регистрация появится в группе Федерации триатлона Вологодской области ВКонтакте в феврале.

Готовиться нужно уже сейчас! Дерзайте.