В Вологде поздравили супруг Стафеевых, отметивших золотую свадьбу

Фото: Правительство Вологодской области

В Вологде в Доме Губернатора супруги Стафеевы поставили свои подписи в уникальной книге почетных юбиляров. Они вместе уже 50 лет. Сергей Иванович и Валерия Николаевна познакомились на танцах в городском Доме культуры. Подробности сообщила пресс-служба Правительства региона.

«На первом этаже тогда располагался ЗАГС. Во время перерыва мы отдыхали у этой таблички, и один из наших друзей сказал Сергею: «Через год придете сюда». Так и получилось, – вспоминает Валерия Стафеева. – Сегодня в нашей семье 18 человек. У нас трое взрослых детей, девять внуков. Праздники любим отмечать всей семьей, есть много традиций».

Пара обменялась кольцами, станцевали вальс. Стафеевых поздравил первый замгубернатора Эдуард Зайнак, вручив приветственный адрес Губернатора области и памятный подарок.

Ежегодно таким образом поздравляют более тысячи пар супругов. В прошлом году торжественные церемонии провели для более 1200 пар. Из них 830 пар, состоящих в браке более полувека.