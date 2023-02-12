В Череповце с понедельника автобус №4 будет ходить по Набережной

Со страницы Вадима Германова

В Череповце с понедельника, 13 февраля, автобусный маршрут № 4 пустят по улице Набережной. Новую схему движения представил в соцсети мэр города Вадим Германов. С 13 февраля участок Советского проспекта от Карла Либкнехта до Коммунистов перекроют в связи со стартом очередного этап реконструкции центра города. На Красноармейской площади 4 маршрут повернет налево в сторону Ягорбского моста, пройдет по Набережной, Детской, Университетской и далее по маршруту. В обратном направлении схема та же.

К счастью, несмотря на ремонт, ЧГУ не оставили без автобусного сообщения.

Кроме того, по мере продвижения строительных работ в сторону Красноармейской площади будут меняться и другие маршруты, проходящие через Советский проспект.