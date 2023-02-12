В Череповце в медсанчасти «Северсталь» обновлено офтальмологическое отделение

Фото: МСЧ "Северсталь"

В Череповце в офтальмологическом отделении отмечают окончание первого этап капремонта. Операционный блок обновлен. Закуплено и установлено оборудования на 27 млн рублей за счет бюджета области. При поддержке компании «Северсталь» приобрели факоэмульсификационную систему для удаления катаракты. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодчины.

В этом году ремонт планируют продолжить. Предстоит увеличить коечный фонд, привлечь новые кадры и ввести новые виды оперативного лечения.

«В минувшем году отремонтировано 129 объектов здравоохранения. Для медучреждений куплено 87 автомобилей и 447 единиц оборудования. В 2023 году на медоборудование направим 1,8 миллиарда рублей, на строительство и капремонт больниц и поликлиник — 1,9 миллиарда», - прошлась по цифрам замгубернатора Лариса Каманина.

Кстати, в Череповце в этом году стартует строительство новой поликлиники в Зашекснинском районе.