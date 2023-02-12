Мэр Вологды покинул город и отправился в зону СВО

В таких условиях живут бойцы

Мэр Вологды Сергей Воропанов проведал подшефный 380-й полк и сопроводил очередную партию вещей для солдат. Чиновник снял видео о своей командировке и выложил его в соцсети.

"Наш подшефный 380-й полк находится прямо на границе. Встретился с командиром, комбатами. Ребята на боевом посту каждый день, каждый час. По словам солдат, никаких перебоев с питанием и обмундированием у них нет. Записали, что еще может понадобится в ближайшее время, сразу берем в работу. В преддверии Дня защитника Отчества вручил наградные часы от имени Губернатора Олега Кувшинникова в знак благодарности за службу Родине", - прояснил градоначальник.

По словам мэра, проблемы, возникающие у родных, быстро решаются. А бойцы были особенно рады письмам от детей.