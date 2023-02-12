«Северсталь» планирует в 2023 году нарастить объемы продаж в России

В городе металлургов обсудили планы "Северстали" на текущий год. В Череповце прошла ежегодная пресс-конференция. Подробности сообщил официальный портал города.

В 2023 году компания намерена увеличить объемы продаж внутри страны.

«Можно выделить четыре основных вызова 2023 года: повышение конкурентоспособности, рост издержек, усиление контроля за соблюдением санкций, неопределенность. Все это вызывает опасения, заставляет бизнес и экономику адаптироваться. В этом году наша стратегия — сохранять и приумножать. Поэтому мы планируем наращивать объем продаж на внутреннем рынке, занять на нем лидирующие позиции. Кроме того, планируем нарастить объем продаж на рынке дальнего зарубежья, увеличить объем производства до 11,7 миллиона тонн», — пояснил генеральный директор компании Александр Шевелёв.

Кроме того, утверждена инвестиционная программа, в которую входит реконструкция доменных печей, строительство котельной, экологические и другие проекты.