Череповчанка добровольно перевела на счета неизвестных звонивших 780 тысяч рублей

В отдел полиции в Череповце обратилась 49-летняя местная жительница. Она призналась правоохранителям, что сама перевела на непонятные счета 780 кредитных рублей. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Женщина рассказала оперативникам, что ей поступил звонок от мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены несанкционированных операций по счету он убедил собеседницу взять кредит и отправить деньги на особые счета. Дама беспрекословно выполнила все шаги, порадовав мошенников. Только через некоторое время она сообразила, что ее просто обманули.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости соблюдать бдительность при проведении денежных операций.