Вологодчина вошла в ТОП-3 регионов по качеству проведения ЕГЭ

Рособранадзор составил рейтинг регионов по итогам экзаменационной кампании 2022 года. На этот раз Вологодчина попала в ТОП-3. В предыдущие два года по качеству и объективности проведения ЕГЭ область стала четвертой, а в 2019-м — заняла восемнадцатое место. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.

«В рейтинге Рособрнадзора Вологодская область несколько лет занимает высокие места, конкурируя с Москвой и Санкт-Петербургом. Быть в одном ряду с ними, имея совершенно другую географию, плотность населения, бюджет, — дорогого стоит», — отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Первый замгубернатора Эдуард Зайнак отметил, что в 2022 году почти 20% вологодских выпускников набрали больше 90 баллов. Выпускники поступают в самые престижные вузы, побеждают в олимпиадах. Очень много талантливых и трудолюбивых детей.

В прошлом году на проведение ЕГЭ регион потратил 40 млн рублей.