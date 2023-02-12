На Вологодчине могут ужесточить продажу алкоголя у жилых домов

Депутаты Заксобрания Вологодской области обратили внимание на жалобы вологжан на точки общепита, торгующие алкоголем рядом с жилыми домами. Покупатели отовариваются алкоголем, а потом веселье перемещается в ближайшие дворы. Подробности сообщила пресс-служба ЗСО.

Сейчас площадь торгового зала точек общепита, торгующих алкоголем в домах, должна быть не меньше 80 квадратных метров. Полиция предложила распространить эту норму и на торгующие алкоголем объекты общепита, что стоят на прилегающих к домам территориям. Представители администраций Вологды и Череповца уже поддержали инициативу.

«Местным властям нужно определить, что считать прилегающей территорией, выяснить, как предлагаемые изменения могут отразиться на деятельности добросовестных предпринимателей, будут ли избавлены жители домов от неудобств проблемных общепитов. Чтобы соблюсти интересы граждан и бизнеса, нужно проанализировать возможные риски и их последствия, а затем принять решение», — сообщил председатель ЗСО Андрей Луценко.