В Вологде открылась бесплатная мультимедийная выставка заслуженного художника Николая Мишусты

Николай Мишуста. Свет и тени зимы

В Вологде в Арт-пространстве FABRICA на улице Благовещенская, 53, 3 этаж проходит новая мультимедийная выставка работ заслуженного художника России, председателя регионального отделения Союза художников Николая Мишусты.

Совершенно бесплатно по вторникам, четвергам и воскресеньям с 13:00 до 18:00 можно окунуться в творческий мир талантливого вологжанина.

Художник работает в уникальной авторской технике монотипии, сочетая классические приемы с новаторскими.

«Монотипия считается графической техникой, а я модернизировал ее в живопись. Я работаю без белил и по акварельному принципу, так произведения получаются легкими, как будто полупрозрачными и при этом сохраняют свою неповторимую фактуру. Почему я так предан монотипии? Эта техника очень экспериментальна и обладает неограниченными возможностями, ей подвластно всё: и глубина библейских сюжетов, и тончайшие цветовые переходы пейзажей, и нежные женские образы, и абстрактные композиции», - пояснил Николай Иванович.

Обязательна регистрация на посещение выставки по ссылке в соцсети.