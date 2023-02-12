Вологжанам-участникам СВО и их родственникам окажут психологическую поддержку

В Вологде 160 психологов сферы здравоохранения и социального обслуживания прошли семинар по основам оказания психологической помощи участникам СВО и их близким. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

Занятие провели главный внештатный специалист по медицинской психологии Татьяна Денисова; кандидат психологических наук, медицинский психолог Елена Давыдова, психолог Благотворительного фонда «Дорога к дому» Ирина Ромашова и медицинские психологи психоневрологического диспансера №1 Череповца.

Мастера провели выступления на темы «Психологический анализ ПТСР и направлений психокоррекции», «Психологические и социально-психологические аспекты ПТСР», «Особенности психологической работы с участниками СВО и членами их семей», «Основы психологического телефонного консультирования в кризисной ситуации». Посттравматическое острое расстройство возникает под влиянием стресса и может длиться в течение нескольких лет. Тут нужны как фармакотерапия, так и грамотно организованная психологическая помощь.