В Сокольском округе пройдет капремонт двух школ искусств

В Вологодской области модернизируют детские школы искусств. В 2023 году под капремонт попали две ДШИ в Сокольском округе.

Сокольскую школу искусств приведут в порядок по нацпроекту «Культура», а Кадниковскю школу искусств – по губернаторской программе «Детская школа искусств – вектор развития».

Сокольской школе искусств подведут фундамент, утеплят снаружи и внутри, обустроят вентилируемый фасад. Исторический облик здания сохранят, но по заверению чиновников - сделают его более современным. Обновят кабинеты, коридоры, крышу, лестницы и все инженерные сети. На данный момент это учреждение посещают 1 148 сокольчан и помещений просто не хватает. Поэтому отремонтируют технический третий этаж и переоборудуют его в полноценные классы. На новых площадях будут проводиться репетиции хореографического отделения и занятия для юных художников. По бокам здания восстановят крылечки и балконы - таким образом сокольчане смогут рисовать пейзажи не выходя из дома. На эти цели потратят 62,7 миллиона рублей. Учреждение закроется на ремонт летом, а открытие уже запланировано на конец октября.

Кадниковскую школу искусств имени Валерия Гаврилина тоже отремонтируют. На данный момент она является единственным учреждением допобразования в Кадникове. Учреждение посещают 140 ребят. У здания отремонтируют крышу, отопительную систему, обновят все двери и окна, заменят электропроводку, установят пожарную сигнализацию.