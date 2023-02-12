Глава Вологодского района получил шапочку выпускника и диплом красного цвета

Фото со страницы Сергея Жестянникова

Глава Вологодского района Сергей Жестянников похвастался полученным дипломом. Чиновник прошел обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки Executive Master of Public Policy (EМРP) «Управление актуальной политической повесткой».

"Благодарен организаторам уникальной программы развития кадрового потенциала внутриполитического блока и лично Сергею Владиленовичу Кириенко за возможность учиться у профессионалов, обладающих большим практическим опытом в этой области",- сообщил Сергей Жестянников и выложил фотографии в шапочке выпускника и мантии.

Чиновник отметил, что это первая программа, направленная на развитие внутриполитических компетенций, объединившая в себе практику и теорию. Ему посчастливилось пообщаться с людьми со всех уголков нашей страны - планирует продолжить общение, обмен опытом.