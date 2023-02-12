В зоне спецоперации погибли двое жителей Белозерского округа

Стало известно о гибели двух вологжан.

О гибели Александра Степанова сообщили сотрудники Шольской средней школы на своей официальной странице. Вологжанин окончил школу в 2014 году. Погиб 24 января в боях под Артёмовском (Бахмутом). Ему было 24 года.

О смерти Дмитрия Алексеевича Потапова сообщили работники Мондомского дома культуры, что в посёлке Нижняя Мондома Белозерского округа. «В зоне специальной военной операции героически погиб»,— написали они в соцсети. 15 февраля ему бы исполнилось 35 лет.

Всего за неделю стало известно о четверых погибших жителях Белозерского округа. Появилась информация о погибших Алексее Филине, Иване Костозерове.

Фотографии предоставлены Шольской средней школой и Мондомский ДК