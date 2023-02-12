В Вологде реконструируют арку на входе в Кремлевский сад

Со страницы Сергея Воропанова

В Вологде этой весной реконструируют входную группу Кремлевского сада. Об этом сообщил мэр Сергей Воропанов в соцсетях.

Сити-менеджер спросил у вологжан, стоит ли восстанавливать гипсовые скульптуры, которые раньше украшали ниши на входе в парк ВРЗ, или можно установить более современные фигуры. Большинство отписавшихся в комментариях местных жители оказались не против вернуть скульптуры - без них ниши смотрятся неуместно.

«За то, что бы восстановить старые скульптуры. Это наша история, которая должна передаваться следующему поколению», - пишет один из жителей Вологды.

Подписчики были против организации фотозон на входе в сад. «Никакие «фотозоны» там организовывать не надо, это вообще последнее дело. Ущербность этих дешевых фотозон, вообще никак не гармонирует с уголком природы и спокойствия», - отметился еще один комментатор.