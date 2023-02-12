10-летняя вологжанка спасла прабабушку от мошенников

В Вологде задержали 17-летнего жителя Ярославской области. Он получал деньги, выманенные мошенниками у доверчивых пенсионерок, и переводил их за процент. Однако маленькой девочки удалось остановить преступную цепочку и спасти прабабушку от потери сбережений. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Несовершеннолетнего злоумышленника правоохранители отловили в одном из торговых центров. Он поделился оперативникам, что интернете нашел подработку курьером. Адреса наивных старушек подкидывал работодатель. Подросток успел перечислить на счета «работодателя» деньги полученные от обмана 84-летней и 75-летней жительниц областного центра. Молодой человек взял у них 200 тысяч и 43 тысяч рублей и перевел «работодателю». А вот жительнице Вологодского района повезло больше: ее 10-летняя правнучка позвонила близкой родственнице и рассказала о происходящем. Пенсионерку удалось остановить от передачи средств.

Во всех случаях неизвестный звонил потерпевшим, представлялся сотрудником правоохранительных органов и сообщал пенсионеркам, что их родственник попал в ДТП. Для урегулирования сложившейся ситуации, срочно нужны деньги, которые заберет курьер.

Бегунка заключили под стражу. На данный момент устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений, как на территории Вологодчины, так и других регионов.