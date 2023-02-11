Грязовчанин отдал 2 млн кредитных рублей мошенникам

В полицию обратился 56-летний житель Грязовецкого района. Он лишился 2 млн рублей, которых у него и не было. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены несанкционированных операций он убедил грязовчанина оформить кредит на 2 млн рублей и перевести деньги на сторонний счет.

Также пострадала и 56-летняя жительница Тарногского района. Под диктовку неизвестного оформила она кредит на 2 млн рублей, но перевела только 947 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Великом Устюге обманули 49-летнюю женщину. У устюжанки вышла контекстная реклама платформы по трейдингу с подарочными акциями. Она прошла по ссылке, зарегистрировалась на сайте и заполнила анкетные данные. Потом ей поступил звонок от неизвестного, представившегося членом команды по трейдингу. Она сначала перевела 160 тысяч рублей личных сбережений, а потом оформила кредит на 925 тысяч рублей. Все эти деньги она перевела разные абонентские номера в период с 29 января по 8 февраля. Возбуждено уголовное дело.