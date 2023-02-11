В Вологде ищут воришку, расплатившуюся чужой картой

Подозреваемая Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде правоохранители разыскивают подозреваемую в краже денежных средств. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В начале декабря 2022 года дама 55-60 лет рассчиталась в магазинах чужой банковской картой. Женщина нормального телосложения, рост около 160-165 сантиметров. Была одета в шапку бледно-розового цвета, кофту синего цвета с белыми вставками, штаны черного цвета, черные ботинки, на лице была одета медицинская маска.

Если у вас есть информация о личности этой дамы, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в отдел полиции №1 УМВД России по г. Вологде: (8172) 76-31-14, 76-31-15, 16-32-01 или 02.