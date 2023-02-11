Вологодчина передала 500 тонн помощи для участников СВО

Губернатор Вологодской области отчитался об объемах помощи, отправленной в зону СВО. С начала акции передано 500 тонн вещей.

«Помощь поступает не в военный корпус, а в те военные части, где ее ждут. Важно, что в работу включены главы городов, районов, они общаются с командованием подшефной части и понимают, что необходимо», — объяснил спецпредставитель губернатора по вопросам службы в условиях спецоперации Александр Ершов.

По словам Олега Кувшинникова, семьям участников СВО тоже оказывают поддержку.

«Вологодская область заняла проактивную позицию по поддержке не только военнослужащих, но и их семей. Предоставляются выплаты, санаторно-курортное лечение, разработан социальный паспорт семьи военнослужащего. Эта работа будет продолжена», — сообщил глава региона.