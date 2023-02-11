Юным вологжанам будут торжественно вручать первый паспорт в МФЦ

Жители Вологодской области, которые в первый раз получают паспорт гражданина РФ, могут получить документ в торжественной обстановке в любом МФЦ. Для этого необходимо оставить там заявление на получение паспорта.

Церемония вручения состоится там же. Для юных россиян исполнят гимн, а затем вручат паспорт и конституцию РФ. Предусмотрены открытки и памятные сувениры. В торжественных церемониях принимают участие главы районов и округов, главы сельских поселений, представители подразделений МВД.

За получением паспорта должен обратиться сам 14-летний вологжанин. Документы и фотографии необходимо подать не позднее чем через 30 дней после дня рождения. Дата и время праздника согласовывается с заявителем.