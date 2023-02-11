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НовостиЗдоровье11 февраля 2023 20:21

На Вологодчине растет заболеваемость ковидом

С начала февраля заболеваемость поползла вверх
Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области по данным на 11 февраля за минувшие сутки коронавирус диагностирован у 108 человек. Информация размещена на официальном портале стопкоронавирус.рф. В начале февраля выявляли 35 новых заболевших. С тех пор показатели ползут вверх.

В регионе за сутки с больничного после ковида выписалось 10 человек, госпитализировано 9. На данный момент болеют 1002 жителя региона. За день никто не умер.

Отметим, чтобы Вологодчина соответствовала критериям региона, свободного от ковида, необходимо снизить заболеваемость до 30 случаев на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета увеличить до 80%, а занятость коек с ИВЛ должно быть ниже 0,1.