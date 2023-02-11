Вологодский губернатор подвел итоги совещания с Путиным

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников подвел итоги совещания с президентом по вопросам развития лесопромышленной отрасли.

Глава региона заявил, что лесопромышленный комплекс - одна из важных частей экономики Вологодчины. Отрасль имеет потенциал для развития и дальнейшего роста.

«Для этого мы поддерживаем предприятия и компании лесопромышленной сферы, помогаем бизнесу перестроить логистические цепочки в постоянно меняющихся экономических условиях. В приоритете — наращивание спроса внутри страны, увеличение собственных мощностей по углубленной переработке, производство высокомаржинальной продукции», - заявил губернатор.

На федеральном уровне отмечен успех строительства многоквартирных домов из CLT-панелей в Соколе. Олег Кувшинников отметил, что у деревянного домостроения хорошие перспективы. Особенно если снят ограничения на этажность и расширении мер льготного кредитования.

«В декабре прошлого года мы провели на Вологодчине Международный форум «Российский лес», Совет по вопросам развития лесного комплекса РФ под руководством заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева. Вместе с экспертами обсудили вопросы развития лесной отрасли. Сегодня часть наших предложений нашла свое отражение в решениях совещания при Президенте РФ», - сообщил губернатор.