В Череповце 4500 человек приняли участие в "Лыжне России"

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В Череповце 11 февраля прошло массовое спортивное мероприятие "Лыжня России". Участие приняли около 4500 человек: на лыжном стадионе за «Аксоном» — 2098 спортсменов, а на трассе за трамвайным парком на Олимпийской — еще 2400. Подробности сообщил официальный портал города.

Лыжники бежали дистанции одного до трех километров. Старт забегам дали глава города Маргарита Гусева и депутат Гордумы Дмитрий Калюков.

«В жизни очень важно поддерживать здоровье и самосовершенствоваться. Этот праздник — не просто массовая гонка ради призов. Мы хотим показать пример подрастающему поколению», — отметил Дмитрий Калюков.

Город металлургов отметился в «Лыжне России» в 12-й раз. В стране такой забег проводят в 41-й раз.

В Вологде в этом году центральной площадкой проведения мероприятия стал стадион «Локомотив». Вологжанам дали на выбор две дистанции: 5 километров и специальный забег. Все участники получили памятные сувениры от Министерства спорта РФ - шапки, личные номера и сертификаты участника.