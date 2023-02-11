В Тотемской районе сгорел пенсионер

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Под Тарногой в поселке Камчуга Пятовского поселения в минувшую пятницу, 10 февраля, сгорел одноэтажный двухквартирный деревянный дом на улице Подлесной. Пожар унес жизнь пенсионера. Подробности сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Возгорание началось около полудня. На место прибыли две машины и шесть человек личного состава. Площадь пожара составила 108 квадратных метров.

Дом лишился крыши, потолочных перекрытий, выгорели оба крыльца. Уничтожен пол, внутренняя и наружная отделка. На пепелище обнаружили погибшего 64-летнего хозяина одной из квартир. Причиной ЧП специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.