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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 14:59

В Тотемской районе сгорел пенсионер

Горящий дом оказался смертельной ловушкой для 64-летнего тотьмича
Евдокия САХАРОВА
Место ЧП

Место ЧП

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Под Тарногой в поселке Камчуга Пятовского поселения в минувшую пятницу, 10 февраля, сгорел одноэтажный двухквартирный деревянный дом на улице Подлесной. Пожар унес жизнь пенсионера. Подробности сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Возгорание началось около полудня. На место прибыли две машины и шесть человек личного состава. Площадь пожара составила 108 квадратных метров.

Дом лишился крыши, потолочных перекрытий, выгорели оба крыльца. Уничтожен пол, внутренняя и наружная отделка. На пепелище обнаружили погибшего 64-летнего хозяина одной из квартир. Причиной ЧП специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.