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НовостиОбщество11 февраля 2023 14:51

У среднестатистического вологжанина 181 тысяча рублей сбережений

Вологодская область заняла 21 место по объему вкладов на человека
Евдокия САХАРОВА

Вологжане стали копить больше, чем в прошлом году. РИА «Рейтинг» составило рейтинг субъектов РФ по вкладам физлиц. По объёму вкладов на душу населения Вологодская область заняла 31 место в России. У среднестатистического вологжанина 181 500 рублей сбережений, что на 7% больше, чем в начале 2022 года.

Москвичи названы самыми богатыми в среднем - чуть больше миллиона рублей на человека. Далее петербуржцы и жители Ненецкого автономного округа - по полмиллиона на нос.

Беднее всего оказались жители Ингушетии, Чечни и Дагестана – от 14 тысяч до 32 тысяч рублей на душу населения.