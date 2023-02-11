В Вологде у детсада лежал труп

В Вологде в лесополосе у нового детского сада на Возрождения, 90, 10 февраля обнаружили труп. На вид погибшему молодому человеку 25-35 лет. О жуткой находке на окраине нового микрорайона сообщил ПСО «Ты не один».

Личность погибшего устанавливается. Мужчина среднего роста с короткой стрижкой и залысинами. Одет в синюю джинсовую куртку с капюшоном, черные брюки на лямках, зеленую футболку и черные ботинки. Штаны в собачьей шерсти.

На шее крестик, вероятно, из серебра на цепочке белого металла. На левой руке погибший носил черные электронные часы на матерчатом браслете.

Если у вас подозрения о личности погибшего, обратитесь в полицию по телефону 102, либо волонтерам по номеру 8 (911) 505-68-98.