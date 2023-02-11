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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 14:29

В Вологде водители разделались с нетрезвым пешеходом, гуляющим по дороге

Мужчина катался по проезжей части и задевал машины
Евдокия САХАРОВА
Кадр из видео Baza.net

Кадр из видео Baza.net

В Вологде в минувший четверг, 9 февраля, на перекрестке Пошехонского шоссе и Петина разыгралась драма между нетрезвым пешеходом и водителями.

Неадекватный мужчина в состоянии опьянения встал поперек проезжей части и смущал автомобилистов. Один из них даже вышел из машины и оттолкал субъекта. После чего пьянчуга стал кататься по дороге и стоять на коленях перед автомобилями.

В конце-концов несколько мужчин объединились и отвели нарушителя на обочину. Тут и подоспели сотрудники ДПС.