В Вологде водители разделались с нетрезвым пешеходом, гуляющим по дороге

Кадр из видео Baza.net

В Вологде в минувший четверг, 9 февраля, на перекрестке Пошехонского шоссе и Петина разыгралась драма между нетрезвым пешеходом и водителями.

Неадекватный мужчина в состоянии опьянения встал поперек проезжей части и смущал автомобилистов. Один из них даже вышел из машины и оттолкал субъекта. После чего пьянчуга стал кататься по дороге и стоять на коленях перед автомобилями.

В конце-концов несколько мужчин объединились и отвели нарушителя на обочину. Тут и подоспели сотрудники ДПС.