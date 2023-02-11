В Вологде банда, угрожая пистолетом, забрала у подростков четверть миллиона

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологде заключили под стражу двоих мужчин 26 и 19 лет. Их подозревают в "Вымогательстве, совершенном группой лиц, по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере". Подробности скандального инцидента сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Вечером 17 января подозреваемые приехали на арендованном автомобиле к одному из компьютерных клубов. Фигуранты предложили их знакомому 17-летнему парню выйти поговорить. Они сопроводили его до своего автомобиля, где, применив насилие и угрозы, заставили выйти из клуба второго 19-летнего посетителя.

Угрожая травматическим оружием и избивая подростков, злоумышленники забрали у них деньги и телефон на общую сумму в 250 тысяч рублей. Для сбора наличности мужчины возили потерпевших по различным адресам.

В полицию обратились, когда о случившемся узнали родители потерпевших. Оперативника удалось задержать подозреваемых. В их жилищах проведены обыски, изъяты наличные, пистолет, другие доказательства преступления. Проведены осмотры мест происшествия, автомобиля.