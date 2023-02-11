Вологжанам предлагают сдать костный мозг

С начала февраля в России стартовала кампания «Узнай про донорство костного мозга». Вологжанам о процедуре рассказала главврач Вологодской станции переливания крови № 1 Марина Ульянова.

В 2022 году учреждение заключило соглашение о взаимодействии с Кировским научно-исследовательским институтом гематологии и переливания крови. Специалисты расширяли Федеральный регистр доноров костного мозга. На данный момент в нем состоят 111 тысяч человек.

В первую очередь такие доноры нужны страдающим злокачественными заболеваниями крови. Вологжане могут сохранить им жизнь и вернуть здоровье.

На Вологодчине ищут потенциальных доноров от 18 до 45 лет и весом больше 50 кг без хронических заболеваний. Сдать кровь на типирование теперь можно и в областной станции переливания крови на Ветошкина, 55 без предварительной записи.