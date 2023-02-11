Студенты педвузов смогут устроиться в школу Вологды уже на 4 курсе на четверть ставки

В Вологде в марте 2023 года стартует проект «Классный друг». Есть 38 мест для четверокурсников, которых отберут по итогам собеседования.

С прошлого года в учебных заведениях появились советники по воспитательной работе. Теперь им смогут помогать студенты 4-го курса, получающие педагогическое образование.

Отмечается, что учебный процесс станет эффективнее, в воспитательную работу смогут вовлечь еще больше школьников.

«Студенты будут работать 4,5 часа в неделю. Заработная плата составит 0,25 % от ставки, то есть 4700 рублей в месяц. Это будет неплохим подспорьем для ребят, плюс они получают отличный педагогический опыт. Кроме того, эта работа будет засчитана им в педагогический стаж. Студенты будут оказывать помощь в организации мероприятий и в работе с детьми как советникам по воспитанию, так и заместителям директоров школ по воспитательной работе», — сообщила начальник управления по молодежной политике администрации города Яна Филиппова.

В начале февраля снова запустят рейтинг школьных и студенческих пресс-центров на 2023 год. Рейтинг поделят на два уровня – профессиональный и начальный. В профессиональный будут входить пресс-центры, которые по итогам 2022 года заняли ТОП–10 представительств городского медиацентра. В начальный уровень могут входить любые другие школьные и студенческие пресс–центры.