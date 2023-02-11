84 тысячи вологжан обезопасят от клещевого энцефалита прививками

В Вологодской области в 2023 году от смертельного энцефалита собираются привить 20 тысяч взрослых и столько же детей. А ревакцинация грозит 84 тысячам вологжан. Ревакцинироваться рекомендовано каждые 3 года. Для создания иммунитета необходимы 2 прививки с перерывом в месяц. Потом процедуру необходимо повторить через год. .

Чтобы получить вакцину бесплатно, необходимо обратиться к участковому терапевту

«С каждым годом мы закупаем больше вакцины. Около 5% клещей — переносчики энцефалита. Поэтому прививать нужно как можно больше людей. Зима — оптимальное время для прививки, хотя иммунизация разрешена круглогодично», — рассказала замглавврача областного центра по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями Елена Кочнева.

Напомним, за 2022 год на Вологодчине клещи покусали 8470 человек, из них 20 были переносчиками клещевого энцефалита.