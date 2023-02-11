Под Тарногой в пустой берлоге нашли медвежонка

Фото: страница управления ветеринарии Вологодской области в соцсети ВКонтакте.

На Тарногскую ветеринарную станцию поступил маленький самец-медвежонок. О находке сообщил один из спасителей малыша Михаил. Мужчина пояснил, что медведя нашли в пустой берлоге - маму спугнул шум от лесозаготовки и, очнувшись от зимней спячки, она убежала. Подробности сообщила пресс-служба ветеренарии Вологодчины.

Специалисты медвежонка отогрели, накормили, осмотрели и оформили необходимые документы. Теперь он готовится к переезду в Центр спасения медвежат-сирот Тверской области. Там малыш сможет окрепнуть, подрасти, а потом его выпустят в вологодский лес.

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