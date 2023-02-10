23 февраля мэр Вологды приглашает вологжан на площадь Революции

Программа праздника.

Сергей Воропанов рассказал о том, что ждет вологжан в День защитника Отечества

Праздник пройдет в Вологде 23 февраля на площади Революции. С 11 часов там будет представлена техника УМВД, военной автомобильной инспекции, Росгвардии, ДОСААФ, пожарно-спасательная техника МЧС России.

С 12:00 начнется концертная программа, в которой примут участие лучшие коллективы Вологды. Вниманию вологжан будут представлены 20 номеров.

«День защитника Отечества стал всенародным праздником, когда чествуют сильных духом людей, настоящих мужчин, защитников Родины. Это день воинской славы, праздник отваги, мужества и патриотизма, напоминание о великих подвигах отцов и дедов. И сегодня, когда россияне отстаивают интересы своей страны в зоне специальной военной операции, на передовой, эта дата особенно значима. Я приглашаю всех вологжан прийти в этот день на площадь Революции, принять участие в обширной программе. И, конечно, выразить свою поддержку солдатам на передовой и всем героям нашего времени, которые защищают жизни и здоровье людей», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также с 12.00 будут организованы спортивные и интерактивные площадки для детей и взрослых, полевая кухня, показательные выступления отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Вологодской области.

Впервые будет представлена интерактивная площадка «Четвероногие защитники Отечества». Студенты Вологодского колледжа права и технологии, обучающихся по специальности «Кинология», продемонстрируют различные породы собак и их навыки, которые используются и в мирное, и в военное время. В частности, покажут специальный курс дрессировки животных: поиск по запаху различных веществ и определенных предметов, задержание и конвоирование условного преступника и так далее.