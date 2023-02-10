Владимир Путин 10 февраля дважды побывал в Череповце

Глава государства за 10 февраля дважды побывал в Череповце. Правда, проездом. Об этом сообщает портал Город Че.

Владимир Путин посетил 10 февраля посёлок Октябрьский в Архангельской области.

При этом его маршрут проходил через Череповец.

Президент России осмотрел в Октябрьском современное лесопильное производство, где, кстати, перерабатывается и вологодская древесина. А также познакомился с селекционно-семеноводческим центром, созданным для восстановления лесов. Кроме того, глава государства провёл совещание по проблемам лесопромышленного комплекса.

Обратный путь президента на Москву также пролегал с пересадкой в Череповце.