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НовостиЭкономика10 февраля 2023 17:41

Владимир Путин 10 февраля дважды побывал в Череповце

Его путь лежал в Архангельскую область
Иван Чухнин

Глава государства за 10 февраля дважды побывал в Череповце. Правда, проездом. Об этом сообщает портал Город Че.

Владимир Путин посетил 10 февраля посёлок Октябрьский в Архангельской области.

При этом его маршрут проходил через Череповец.

Президент России осмотрел в Октябрьском современное лесопильное производство, где, кстати, перерабатывается и вологодская древесина. А также познакомился с селекционно-семеноводческим центром, созданным для восстановления лесов. Кроме того, глава государства провёл совещание по проблемам лесопромышленного комплекса.

Обратный путь президента на Москву также пролегал с пересадкой в Череповце.