Двух молодых грабителей осудили в Соколе

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

Юных грабителей с сокольской дороги осудили. Приговоры вынесены двум молодым людям 15 и 19 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

ЧП произошло поздним вечером 24 сентября 2022 года. Товарищи напились и напали на улице на 48-летнего незнакомого мужчину, сбили его с ног и забрали мобильный телефон. К счастью, вмешались прохожие, они вызвали на место правоохранителей. С похищенным злоумышленникам удалось скрыться. Но сотрудники полиции сумели их найти.

В итоге приговором суда 19-летнему фигуранту, ранее неоднократно судимому за хищения, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему сотоварищу, несовершеннолетнему – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.