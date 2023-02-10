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НовостиОбщество10 февраля 2023 15:16

Вологодскому телефонному террористу грозит восемь лет колонии

Он сообщал и об угрозе Москве, и зданию УМВД в Вологде
Иван Чухнин

Вологжанин угрожал взрывом на Красной площади в Москве. Возбуждено уголовное дело. Он пойдет под суд - завершено расследование уголовного дела. «По версии следствия в августе 2022 года находящийся в состоянии алкогольного опьянения 47-летний мужчина из хулиганских побуждений позвонил по номеру „112“ и сообщил оператору заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве на Красной площади в г. Москве», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологды.

Звонок принес вологжанину не полное удовлетворение: спустя несколько дней он вновь выше на тропу лжетерроризма. Из хулиганских побуждений сообщил о якобы готовящемся теракте на территории Вологды и минировании здания городского УМВД.

По всем фактам проводились мероприятия по поиску взрывных устройств. Но сообщения "минера" не подтвердилась.

Вскоре "террорист" предстанет перед судом. Судя по статьям УК, он назвонился до восьми лет лишения свободы.