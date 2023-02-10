Компромат на вологодских воспитателей попал на телеканал "Царьград"

В Вологде проверяют центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Компромат попал на канал "Царьград".

Речь идет о психологическом насилии. Так, «Царьград» располагает аудиозаписью, на которой заведующая и сотрудники социально-правового отдела допрашивали одну из воспитанниц центра "Флагман" с применением психологического давления. Девочка совершила акты самоповреждения после суда по лишению родительских прав ее матери. Помимо того, центр, по утверждению "Царьграда", занимается укрывательством от полиции самовольных уходов несовершеннолетних воспитанников.

Кроме того, есть и видео с издевательством воспитателя над ребенком-инвалидом. "То, что происходит в объективе камеры, нельзя назвать иначе как психологическим насилием. Коллега воспитателя показала отснятое заведующей отделения, однако та закрыла на произошедшее глаза и не стала принимать никаких мер", - сообщают журналисты.

Как сообщили в областном управлении СКР,10 февраля 2023 года в ходе мониторинга интернета следователями в социальных сетях была выявлена публикация об агрессивных методах работы персонала с воспитанниками детского социального учреждения.

Инициирована проверка. По ее итогам будет дана оценка действиям работников при стационарном социальном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.