Вологжанин во время спора распилил колеса автомобиля бензопилой

В Устюжне собственность мужчина пытался поделить на доли с помощью пилы. Сестра заявила о правах на долю собственности, но и мужчина завел бензопилу. Женщина напугалась и закрылась в авто своего молодого человека. Тогда брат испилил бензопилой все четыре колеса - продырявил покрышки. Вскрыв авто, он обещал убить родственницу. В итоге девушка сумела убежать - за нее вступился ее молодой человек. Дело закончилось в суде. Подсудимый был признан виновным.

Ему назначили 1 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Кроме того, материальный ущерб на общую сумму 26 320 рублей ему придется выплатить, сообщает пресс-служба вологодских судов.