Впервые верующие совершат крестный ход по Вологде-реке

Фото: Молодежный отдел Вологодской епархии ВКонтакте.

Православные впервые пройдут крестным ходом по льду реки Вологда. Он состоится 23 февраля - накануне дня памяти преподобного Димитрия Прилуцкого. Организатором выступает молодежный отдел епархии.

В 11:00 после общего молебна в храме Андрея Первозванного вологжане выйдут из храма и пойдут по реке. К ним будут присоединяться верующие. Остановки крестного хода произойдут:

- возле храма Николая во Владычной слободе в 11:20;

- у храма Александра Невского напротив Соборной горки - ориентировочно в 11:40;

- в районе храма святого Лазаря на Горбачевском кладбище - около 12:20.

Путь до Спасо-Прилуцкого монастыря составит восемь километров. Предварительное время прибытия верующих к обители - 14:00.

Дежурство по всему маршруту организуют и спасатели, и полиция.

По прибытии в Спасо-Прилуцкий монастырь будет отслужен молебен преподобному Димитрию Прилуцкому у мощей святого. Также у участников речного крестного хода будет возможность переодеться и попить чаю в «сушиле» монастыря, сообщает Молодежный отдел Вологодской епархии ВКонтакте.

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