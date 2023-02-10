Извращенца-педофила будут судить в Вологодской области

41-летний вологжанин предстанет перед судом за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетних. В педофилии обвиняют жителя Верховажья.

Вечером 25 июня прошлого года пьяный мужчина увидел двух школьников - двоюродные брат и сестра гуляли по берегу реки Ваги в районе улицы Стебенева в Верховажье. Их сопровождала знакомая девушка.

В отношении детей злоумышленник совершил развратные действия без применения насилия. Он скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали. Как оказалось, мужчина попался на подобном преступлении не в первый раз. Как сообщает ИА «Вологда Регион», за предыдущее преступление он был осужден на три года в Ярославской области. В 2017 году он освободился.

Сейчас сотрудники СКР завершили расследование нового уголовного дела по части 5 уже указанной статьи (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших). За это преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.