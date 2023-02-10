В Череповецком районе руководитель предприятия украл водонапорную башню

Здесь была башня. Фото: Управление ФСБ по Вологодской области.

В Череповецком районе пропала железная водонапорная башня. Произошедшим заинтересовались сотрудники ФСБ. А следы распутывало СУ СКР по Вологодской области. В результате уголовное дело завели против бывшего руководителя районного предприятия. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и присвоение с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, зимой 2021- 2022 годов исполняющий обязанности директора предприятия Александр П. организовал демонтаж водонапорной башни: ее спилили и сдали в металлолом. В итоге и.о. директора получил более 200 000 рублей.

Кроме того, выявилось, что он присовил около 30 000 рублей из средств предприятия.