18-летний вологжанин влетел под грузовик на Ладе и погиб

Выжить в таком ДТП было практически невозможно. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении погиб молодой водитель. Парню было 18 лет. Удар отечественной "десятки" о грузовик был настолько сильным, что от нее практически ничего не осталось. Грузовик и металл от ВАЗа оказались в кювете. Как сообщает областное УМВД, ДТП случилось 10 февраля около 10:20 на 24 километре автодороги Илейкино – Шуйское в Междуреченском районе.

18-летний водитель ВАЗ-2110 вылетел на встречку на участке в зоне действия знаков «Обгон запрещен», там действует ограничение скорости - 60 км/ч. Так двигался грузовик Шакман, которым управлял 35-летний водитель.