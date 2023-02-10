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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 11:47

18-летний вологжанин влетел под грузовик на Ладе и погиб

ЧП случилось в Междуреченском районе
Иван Чухнин
Выжить в таком ДТП было практически невозможно.

Выжить в таком ДТП было практически невозможно.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении погиб молодой водитель. Парню было 18 лет. Удар отечественной "десятки" о грузовик был настолько сильным, что от нее практически ничего не осталось. Грузовик и металл от ВАЗа оказались в кювете. Как сообщает областное УМВД, ДТП случилось 10 февраля около 10:20 на 24 километре автодороги Илейкино – Шуйское в Междуреченском районе.

18-летний водитель ВАЗ-2110 вылетел на встречку на участке в зоне действия знаков «Обгон запрещен», там действует ограничение скорости - 60 км/ч. Так двигался грузовик Шакман, которым управлял 35-летний водитель.