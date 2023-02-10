Череповецкого предпринимателя прищучили на полмиллиона рублей за проданный диск Стаса Михайлова

Сколько стоят песни Стаса Михайлова узнал предприниматель из Череповца. С него взыскали 360 тысяч рублей за продажу контрафактного диска.

Череповецкий суд рассмотрел иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав. «АО „Юнайтед Мьюзик Групп“, будучи правообладателем на музыкальные произведения — фонограммы Стаса Михайлова, выявило факт безлицензионной продажи компакт-диска с песнями исполнителя в торговой точке череповецкого предпринимателя, расположенной на колхозном рынке», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сам диск был приобретен за 99 рублей. Чек и был представлен суду. И тот удовлетворил иск и постановил взыскать с предпринимателя 360 тысяч рублей — по 10 тысяч рублей за каждую песню.