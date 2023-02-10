В Вологде государственные награды вручены 22 омоновцам, вернувшимся из зоны СВО

Вологодским росгвардейцам вручены государственные награды. Медалями и медалями ордена отметили отличившихся в ходе проведения специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба областного ведомства, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 22 росгвардейцам, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга, были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка».

Награды в Вологде вручил заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии по военно-политической работе, генерал-майор Денис Ермаков.

Как сообщается из официальных источников, вологжане обеспечили безопасность гуманитарных колонн, избежали потерь среди личного состава подразделений, а также нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике. Кроме того, они задержали большое число участников вооруженных формирований и обнаружили схроны с иностранным оружием и боеприпасами.