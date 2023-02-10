Череповчане ищут теплоходы в Петербурге, чтобы возобновить речное сообщение

Череповчане хотят привлечь теплоходы из Петербурга.

"Мы очень хотим, чтобы речные перевозки в Череповце развивались и становились популярнее. Именно поэтому ведем переговоры с предприятием «Нева Тревел» о привлечении в наш город теплоходов", - пишет мэр Вадим Германов ВКонтакте.

Речь идет не просто прогулки по воде, а о регулярных рейсах: "Ведь мы с вами отлично помним, как они пользовались спросом несколько десятилетий назад".

Череповчане встретились с врио председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Наной Гвичия и операционным директором «Нева Тревел» Романом Барановским. "Коллеги готовы делиться опытом и рассматривать предложения о работе в нашем городе. Надеемся, что шум речной волны за бортом очень скоро станет вашим спутником при поездках в соседние с Череповцом города", - сообщает градоначальник.