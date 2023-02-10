Бульвар, роща и сквер ушли под крыло МАУК"Парки Вологды"

Ответственным за общественные пространства, благоустроенными по нацпроекту "Комфортная городская среда", будет муниципальное автономное учреждение культуры "Парки Вологды". Организация будет отвечать за эксплуатацию общественных пространств, их уборку, сохранность, необходимый текущий ремонт и порядок. Об этом сообщает портал Город Во.

С 1 января 2023 в оперативное управление МАУК перешли: Бульвар Пирогова, Парк "Осановская роща" и сквер "Рождественский парк".

На плечи сотрудников легли благоустройство и содержание данных территорий, с ними же необходимо согласовывать все мероприятия, на бульваре, в роще и сквере необходимо согласовывать с руководством "Парки Вологды".

До 1 января организация ведала Парком Победы у стадиона Локомотив, Кремлевским садом и Парком Ветеранов.