В Череповце задержали 64-летнюю телефонную хулиганку

В Череповце вычислили автора анонимного звонка. Сотрудники полиции оперативно отреагировали на сообщение о готовящемся теракте. В отделение полиции Череповца позвонила женщина и заявила, что собирается привести в действие взрывное устройство в жилом секторе Зареченского района. Оперативники вычислили звонившую, она была задержана. Хулиганкой оказалась пенсионерка: 64-летняя местная жительница выпивала и развлекалась. Она попыталась превратить инцидент в шутку. Но полиции было не до шуток. Они провели обыск в квартире, взрывчатки и других опасных предметов не нашли.

В отношении череповчанки возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».