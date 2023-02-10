В Вологодской области отстреляли 2500 лосей за сезон

Распределение лицензий обычно вызывает ажиотаж.

Почти 2500 лосей добыто за сезон в Вологодской области. Только что закончилась охота, добыто 2479 особей лося. При этом лимит на отстрел составлял 2900 особей - 6% от общего количества, которое составляет 48000 голов. При этом численность лося ежегодно увеличивается, поэтому и лимит добычи растет. Но все равно, спрос на охотничий ресурс превышает допустимый объем изъятия.

Сейчас ведется полевой этап зимнего маршрутного учета численности животных. Весной назовут свежие контрольные цифры для предстоящего охотничьего сезона. Известно, что больше всего лосей проживает в южных и западных районах области.

"Выкладка соли в солонцы в объеме 500 тонн в год, снижение численности волка, качественная охрана угодий от браконьерства, мозаичность отвода лесных делянок для заготовки древесины при лесопользовании — все это в комплексе способствует благоприятному развитию популяции лосей и увеличению лимита", — рассказал заместитель губернатора области Михаил Глазков.