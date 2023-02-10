Погоня со стрельбой под Вологдой произошла за посетителем кладбища

Под Вологдой раздалась стрельба. Погоня по федеральной трассе закончилась печально для водителя «Форда». На автодороге Москва – Архангельск патруль ДПС заметил подозрительный «Форд Фокус». Он ехал по территории Козицинского кладбища без переднего регистрационного знака.

На требование остановиться он попытался скрыться, выехав на федеральную трассу.

Началась погоня.

Так как мужчина за рулём «Форда» на требования остановиться не реагировал, ДПС-ники применили табельное оружие. После предупредительного выстрела вверх, последователи выстрелы по колесам. В итоге автомобиль вылетел в кювет.

26-летний водитель без прав на управление транспортным средством был пьян.

В отношении его составлены протоколы по нарушениям Кодекса об административных правонарушениях: «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков» и «невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средств».

Кроме того, против него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ – «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».