В Харовске задержали вора, облюбовавшего местные сараи

В Харовске местный житель пожаловался полицейским, что в сарай на территории котельной проник посторонний. Украденными оказались металлические изделия. Неизвестный повредил навесной замок, как и в соседнем сарае. Металл оттуда тоже пропал.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался только что освобожденный из колонии 40-летний мужчина. Харовчанин признался в совершении краж и рассказал, что вещи сдал в пункт приема лома, а на полученные деньги купил алкоголя и еды.

Возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчине грозит до 5 лет.